В Брянской области нашли живой Наталью Сазонову
Об этом рассказали волонтеры-поисковики
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В Брянской области нашли живой пропавшую Наталью Сазонову. Женщина ушла из дома в Навлинском районе 15 января и до сих пор родственники не знали, где она.
Помог найти пропавшую прохожий. Парень, увидев дезориентированную женщину, вспомнил, что видел информацию о ней в соцсетях. Брянец позвонил добровольцам-поисковикам.
Наталью Сазонову отвезли в полицию, откуда ее забрали родные.
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ИСТОЧНИК KP.RU