В Брянской области нашли живой Наталью Сазонову

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:54:34+03:00

Об этом рассказали волонтеры-поисковики

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В Брянской области нашли живой пропавшую Наталью Сазонову. Женщина ушла из дома в Навлинском районе 15 января и до сих пор родственники не знали, где она.

Помог найти пропавшую прохожий. Парень, увидев дезориентированную женщину, вспомнил, что видел информацию о ней в соцсетях. Брянец позвонил добровольцам-поисковикам.

Наталью Сазонову отвезли в полицию, откуда ее забрали родные.

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ИСТОЧНИК KP.RU