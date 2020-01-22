2020-01-22T14:44:20+03:00
Общество

Брянскую поликлинику №1 переоснастили по федеральному проекту

В медучреждении частично сделали капремонт и закупили оборудование
Анна ЛЕВКИНА
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Первую городскую поликлинику в Брянске переоснастили по федеральному проекту.Первую городскую поликлинику в Брянске переоснастили по федеральному проекту.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской городской поликлинике №1 завершили первый этап работ по капремонту и переоснащению. Их вели в рамках федерального проекта "Бережливая поликлиника". Общая сумма годовых вложений составила 38,5 миллионов рублей.

На эти деньги в двух корпусах поликлиники отремонтировали кровли, еще в четырех – заменили лифтовое оборудование. Также ремонта дождались регистратуры и лестничные клетки. Оставшиеся средства пошли на покупку оборудования.

Работы по переоснащению продолжат здесь и в 2020-м.

– В этом году планируют выделить 126 миллионов рублей для приобретения медицинского оборудования, в том числе аппаратов КТ и МРТ для обследования пациентов Бежицкого района, – уточнили в пресс-службе правительства региона. – Также продолжатся капремонты других зданий. На эти цели заложили еще 140 миллионов.

Добавим, что в первой городской работает около 2 тысяч человек, из них 308 врачей. За год здесь пролечили больше 31 тысячи человек. Всего в амбулаторно-поликлиническую службу поступило около 55,5 тысяч обращений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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