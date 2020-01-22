Двух брянцев будут судить за попытку украсть украшения на 5 миллионов рублей
В Брянской области под суд пойдут два участника банды, пытавшиеся ограбить ювелирный магазин.
Все случилось в ночь с 4 на 5 февраля.
- По версии следствия, злоумышленники вместе с другими неизвестными членами преступной группы взломали двери в погарском магазине, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Грабители попытались вскрыть сейф с украшениями на пять миллионов рублей. Однако сообщники предупредили приятелей по радиосвязи о приближении росгвардейцев. Подозреваемые попытались скрыться и замести следы.
Заранее они прокололи шины у автомобилей хозяина и продавца ювелирной лавки. А для отвлечения сотрудников вневедомственной охраны спровоцировали ложное срабатывание сигнализации другого магазина.
Но убежать двум предполагаемым преступникам не удалось. Их задержали и теперь будут судить.
Уголовное дело рассмотрят в Погаре.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU