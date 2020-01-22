2020-01-22T13:27:13+03:00
Общество

Прокуратура Гордеевского района потребовала закрыть сайты, торгующие дипломами

Иски о признании информации незаконной пока рассматривают
Мария Дедкова
Поделиться:
Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы.Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Гордеевском районе местные жители обратились в прокуратуру, попросив проверить сайты торгующие дипломами. Правоохранители провели проверку.

Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы.

- Прокуратура направила в суд заявления о признании указанной информации запрещенной, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Иски пока рассматривают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Осужденному вице-спикеру Брянской облдумы Юрию Гапеенко отказали в пересмотре приговора
Брянца осудят за нелегальное пересечение границы
В Брянске 51-летний велосипедист угодил под фургон
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом
В Брянской области нашли живой Наталью Сазонову
ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку
Брянскую поликлинику №1 переоснастили по федеральному проекту
Двух брянцев будут судить за попытку украсть украшения на 5 миллионов рублей
Прокуратура Гордеевского района потребовала закрыть сайты, торгующие дипломами
В Брянской области построят 11 футбольных полей
Брянская область вошла в число регионов с высокой стадией реализации проекта раздельного сбора отходов
53 брянских чиновника «забыли» рассказать о своих доходах
С подачи прокуратуры в Трубчевском районе огородят сельскую школу
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь
За один день брянцы «озолотили» мошенников на полмиллиона рублей
ГИБДД: личность погибшего пешехода на Почтовой в Брянске не установили
Борис Пайкин: инициативы ЛДПР должно оценить новое правительство