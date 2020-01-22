Прокуратура Гордеевского района потребовала закрыть сайты, торгующие дипломами

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:27:13+03:00

Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иски о признании информации незаконной пока рассматривают

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В Гордеевском районе местные жители обратились в прокуратуру, попросив проверить сайты торгующие дипломами. Правоохранители провели проверку.

Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы.

- Прокуратура направила в суд заявления о признании указанной информации запрещенной, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Иски пока рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU