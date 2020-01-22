Прокуратура Гордеевского района потребовала закрыть сайты, торгующие дипломами
Иски о признании информации незаконной пока рассматривают
Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Гордеевском районе местные жители обратились в прокуратуру, попросив проверить сайты торгующие дипломами. Правоохранители провели проверку.
Оказалось, что на ресурсы мог зайти любой желающий и ознакомиться с ценами на документы.
- Прокуратура направила в суд заявления о признании указанной информации запрещенной, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Иски пока рассматривают.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU