53 брянских чиновника «забыли» рассказать о своих доходах

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:40:03+03:00

Прокуратура потребовала от мэра и главы города разобраться в ситуации

Изменить размер текста: A A

В Брянске прокуратура проверили декларации местных чиновников. Оказалось, что 53 госслужащих не забыли рассказать о своей недвижимости, счетах в банках и других доходах, полученных от Фонда социального страхования.

Правоохранители внесли представления главе Брянска и Брянской городской администрации, потребовав разобраться в ситуации. Результаты проверки пока рассматривают, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU