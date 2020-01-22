53 брянских чиновника «забыли» рассказать о своих доходах
Прокуратура потребовала от мэра и главы города разобраться в ситуации
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В Брянске прокуратура проверили декларации местных чиновников. Оказалось, что 53 госслужащих не забыли рассказать о своей недвижимости, счетах в банках и других доходах, полученных от Фонда социального страхования.
Правоохранители внесли представления главе Брянска и Брянской городской администрации, потребовав разобраться в ситуации. Результаты проверки пока рассматривают, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU