С подачи прокуратуры в Трубчевском районе огородят сельскую школу
Прокуратура Трубчевского района проверила соблюдается ли законодательство, регулирующее безопасное пребывание детей в школах. Нарушение «всплыло» в Усохской СОШ. Оказалось, что там частично отсутствует ограждение.
– Устранить нарушение поручили начальнику районного отдела образования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Однако никаких мер тот так и не принял.
В итоге пришлось решать проблему через суд. Соответствующее исковое заявление Трубчевский районный суд уже рассмотрел и удовлетворил. Исполнение этого решения проконтролирует территориальное подразделение прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU