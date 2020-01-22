2020-01-22T12:29:46+03:00
Общество

С подачи прокуратуры в Трубчевском районе огородят сельскую школу

Забор Усохской СОШ ведомство «выбило» через суд
Анна ЛЕВКИНА
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Суд обязал огородить сельскую школу в Трубчевском районе.Суд обязал огородить сельскую школу в Трубчевском районе.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прокуратура Трубчевского района проверила соблюдается ли законодательство, регулирующее безопасное пребывание детей в школах. Нарушение «всплыло» в Усохской СОШ. Оказалось, что там частично отсутствует ограждение.

– Устранить нарушение поручили начальнику районного отдела образования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Однако никаких мер тот так и не принял.

В итоге пришлось решать проблему через суд. Соответствующее исковое заявление Трубчевский районный суд уже рассмотрел и удовлетворил. Исполнение этого решения проконтролирует территориальное подразделение прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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