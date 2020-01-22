2020-01-22T11:54:27+03:00
Общество

ГИБДД: личность погибшего пешехода на Почтовой в Брянске не установили

Мужчина погиб под колесами автомобиля «ГАЗ»
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сообщество «ЧП и ДТП Брянск»Фото: vk.com, сообщество «ЧП и ДТП Брянск»
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Появились официальные подробности смертельного ДТП на Новом городке в Брянске. Напомним, там 21 января погиб пешеход. Информацию о трагедии опубликовали в социальных сетях очевидцы.

По уточненным данным, дорожная авария произошла в 13.29 в районе дома №35 по улице Почтовой. Пешехода сбил 49-водитель автомобиля «ГАЗ-2705». Двигался он со стороны улицы Донбасской в сторону Ново-Советской.

– Пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, – рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – В момент наезда он выходил из-за стоящего транспортного средства на остановке. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель прошел медосвидетельствование, он трезв.

Кстати, личность погибшего пока не установили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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