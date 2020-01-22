2020-01-22T11:17:23+03:00
Политика

Борис Пайкин: инициативы ЛДПР должно оценить новое правительство

21 января стал известен новый состав российского правительства
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Фото: ЛДПРФото: ЛДПР
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16 января председателем правительства России официально был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин .Данное назначение произошло после того, как прежний кабинет министров во главе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым подал в отставку после заявления президента России Владимира Путина о необходимости изменений в Конституции страны во время послания Федеральному собранию. «Отставка прежнего правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева - это именно та мера, которая должна обеспечить реализацию предложений президента, изложенных в послании Федеральному Собранию РФ», - считает депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий в нижней палате парламента Брянскую область, Борис Пайкин. Как считает Борис Романович,новый кабинет министров должен обеспечить достижение реальных целей Национальных проектов, обратив внимание на предложения и инициативы ЛДПР, которые направлены как на повышение благосостояния людей. «Должен быть диалог с парламентом, и новое правительство должно прислушиваться к мнению людей, которых мы здесь представляем», - отметил брянский парламентарий.

Во фракции ЛДПР решение поддержать нового премьер-министра Мишустина в Госдуме принималось в оживлённой дискуссии. «При обсуждении кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьера во фракции голоса разделились. Было предложение не голосовать за него, пока он не докажет правильность заданного им экономического курса. Но общим решением фракция решила поддержать на начальном этапе нового премьера. В дальнейшем мы будем оценивать его по реальным делам.В начале апреля 2020 года Мишустин представит первый отчёт о деятельности правительства в Госдуме. Только тогда мы сможем дать качественные оценки деятельности нового правительства», - отметил брянский парламентарий Борис Пайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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