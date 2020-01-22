2020-01-22T11:02:49+03:00
Общество

Депутаты горсовета официально переименовали Брянск

Отныне его именуют «Городской округ город Брянск»
Анна ЛЕВКИНА
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Брянск официально переименовали депутаты горсовета на очередном заседании.Брянск официально переименовали депутаты горсовета на очередном заседании.Фото: Ольга УМАРОВА
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Депутаты Брянского горсовета официально переименовали Брянск. Отныне он именуется «Городской округ город Брянск». Соответствующие поправки внесли в Устав Брянска.

Изменения связаны с поправками в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Его в мае 2019-го дополнила статья, по которой наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус.

Уточним, что в прежней редакции Устава областной центр официально назывался «город Брянск». В соответствии с региональным законодательством он наделен статусом городского округа. Поэтому теперь официальное наименование звучит как «Городской округ город Брянск».

Решение о наименовании депутаты приняли на очередном заседании Брянского горсовета. Ранее его поддержали горожане на публичных слушаниях.

К слову, использование привычной формы «город Брянск» пока также допустимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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