В Новозыбковском районе под колесами УАЗа погибла 57-летняя женщина
Все случилось вечером 21 января
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В Новозыбковском районе УАЗ сбил 57-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около 18.30 на восьмом километре автодороги «Новозыбков - Белый Колодец».
- По предварительной информации, 68-летний водитель УАЗа сбил пешехода, которая шла по краю проезжей части и катила велосипед, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Световозвращающих элементов у нее не было.
От полученных травм 57-летняя женщина погибла.
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ИСТОЧНИК KP.RU