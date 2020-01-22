2020-01-22T11:02:09+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе под колесами УАЗа погибла 57-летняя женщина

Все случилось вечером 21 января
Мария Дедкова
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В Новозыбковском районе УАЗ сбил 57-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около 18.30 на восьмом километре автодороги «Новозыбков - Белый Колодец».

- По предварительной информации, 68-летний водитель УАЗа сбил пешехода, которая шла по краю проезжей части и катила велосипед, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Световозвращающих элементов у нее не было.

От полученных травм 57-летняя женщина погибла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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