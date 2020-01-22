2020-01-22T10:47:25+03:00
Общество

Часть Брянской области планируют передать Калужской

Взамен наш регион получит 22,3 гектара леса
Мария Дедкова
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Взамен леса Брянщина решила передать участок земли, по которому проходит дорога к селу Желтянка Хвастовичского районаВзамен леса Брянщина решила передать участок земли, по которому проходит дорога к селу Желтянка Хвастовичского районаФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Границы между Брянской и Калужской областями решили пересмотреть. В собственность нашим соседям предложили передать участок земли, по которому проходит дорога к селу Желтянка Хвастовичского района.

- Это село является своеобразным анклавом, который со всех сторон окружен землями, принадлежащими нашему региону, - поясняют в пресс-службе Брянской областной Думы. - Взамен, калужане передают Брянщине сопоставимые по размерам участки леса – 22,3 гектара.

Соглашение об изменении границ в декабре минувшего года уже подписали главы регионов – Александр Богомаз и Анатолий Артамонов.

Если Думы обеих областях утвердят этот документ, его окончательно рассмотрят Совет Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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