Часть Брянской области планируют передать Калужской
Границы между Брянской и Калужской областями решили пересмотреть. В собственность нашим соседям предложили передать участок земли, по которому проходит дорога к селу Желтянка Хвастовичского района.
- Это село является своеобразным анклавом, который со всех сторон окружен землями, принадлежащими нашему региону, - поясняют в пресс-службе Брянской областной Думы. - Взамен, калужане передают Брянщине сопоставимые по размерам участки леса – 22,3 гектара.
Соглашение об изменении границ в декабре минувшего года уже подписали главы регионов – Александр Богомаз и Анатолий Артамонов.
Если Думы обеих областях утвердят этот документ, его окончательно рассмотрят Совет Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU