2020-01-21T18:41:57+03:00
Общество

В Клинцах сотрудника полиции будут судить за получение взятки

По версии следствия, пправоохранитель взял деньги за свое бездействие
Мария Дедкова
Поделиться:
Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время.Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Клинцах будут судить бывшего сотрудника ГИБДД. Как пояснили в пресс-службе суда, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за бездействие.

Подозреваемым оказался старший инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Клинцовский».

Теперь бывшему сотруднику полиции грозит штраф и срок в колонии.

Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянской Жуковке устроят кубок по автобиатлону
В Клинцах сотрудника полиции будут судить за получение взятки
21-летнего брянца осудили за киберпреступление
В Брянске обнаружили склад с контрафактным табаком для кальянов
Брянская рецидивистка обворовала подругу на 150 тысяч рублей
За неделю в Брянской области выявили двух бешеных лис
В прошлом году на брянских сотрудников УФСИН завели семь уголовных дел
Прокуратура потребовала отремонтировать разбитую дорогу в Суземке
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Прокуратура «выбила» жилье сироте из Стародубского района
Жительницу Клинцов на 11 лет отправили в колонию за убийство знакомого
Навлинский автоагрегатный завод представит регион на выставке «Агрофарм-2020»
Соцсети: на Новом городке в Брянске насмерть сбили мужчину
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России
Брянцев пригласили на вечер памяти Владимира Высоцкого
В Брянскую область не пустили полтонны сомнительного мяса
Борис Пайкин: инициативы ЛДПР должно оценить новое правительство