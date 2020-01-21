В Клинцах сотрудника полиции будут судить за получение взятки
По версии следствия, пправоохранитель взял деньги за свое бездействие
Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Клинцах будут судить бывшего сотрудника ГИБДД. Как пояснили в пресс-службе суда, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за бездействие.
Подозреваемым оказался старший инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Клинцовский».
Теперь бывшему сотруднику полиции грозит штраф и срок в колонии.
Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU