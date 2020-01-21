В Клинцах сотрудника полиции будут судить за получение взятки

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:41:57+03:00

Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

По версии следствия, пправоохранитель взял деньги за свое бездействие

Изменить размер текста: A A

В Клинцах будут судить бывшего сотрудника ГИБДД. Как пояснили в пресс-службе суда, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за бездействие.

Подозреваемым оказался старший инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Клинцовский».

Теперь бывшему сотруднику полиции грозит штраф и срок в колонии.

Уголовное дело правоохранителя начнут рассматривать в ближайшее время.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU