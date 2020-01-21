2020-01-21T17:57:49+03:00
Общество

В Брянске обнаружили склад с контрафактным табаком для кальянов

Стоимость продукции составила 1,4 миллиона рублей
Мария Дедкова
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В Брянске полицейские нашли склад с контрафактным табаком для кальянов. Правоохранители изъяли больше 3,8 тысячи банок со смесями. Их стоимость составила 1,4 миллиона рублей.

Выяснилось, что табак без маркировки полгода продавали трое брянцев.

На горожан завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение или сбыт товаров без маркировки».

Как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, теперь молодым людям грозит до шести лет колонии и штраф в один миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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