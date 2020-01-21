Брянская рецидивистка обворовала подругу на 150 тысяч рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:55:38+03:00

Брянская рецидивистка сдала в ломбард, украденное у подруги золото. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ранее судимая жительница Унечи украла и сдала в ломбард золотые украшения

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В полицию обратилась 33-летняя жительница Унечи. Женщина рзаявила, что из ее дома пропали две золотые цепочки с подвесками общей стоимостью 150 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. Выяснилось, что кражу совершила ранее неоднократно судимая знакомая потерпевшей.

По версии следствия, подозреваемая во время очередного визита засиделась допоздна и осталась ночевать у подруги. Воспользовавшись моментом, та незаметно забрала висевшие на керамической статуэтке украшения. Похищенное злоумышленница сдала в брянские ломбарды.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража», его фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

- Так как женщина находилась на испытательном сроке по уголовному наказанию за растрату, суда она будет дожидаться в СИЗО, – добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Ювелирные изделия сейчас пытаются изъять.

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ИСТОЧНИК KP.RU