За неделю в Брянской области выявили двух бешеных лис
Опасную болезнь подтвердили исследования
В Белых Берегах из-за бешеной лисы объявили карантин.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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На прошлой неделе в Брянской области обнаружили двух лис, зараженных бешенством. Биоматериалы животных отправили в межобластную ветеринарную лабораторию.
Исследование подтвердили наличие вируса у обоих, сообщили сотрудники Брянской межобластной ветеринарной лаборатории.
Напомним, больную лису обнаружили недавно в Белых Берегах. В поселке объявили карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU