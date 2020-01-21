В прошлом году на брянских сотрудников УФСИН завели семь уголовных дел
В Брянской области на сотрудников исправительных учреждений в прошлом году завели семь уголовных дел. Одно за попытку продать наркотики, четыре - за получение взятки и два - за превышение должностных полномочий, пояснили в пресс-службе регионального УФСИН России.
Еще пять уголовных дел в колониях возбудили на родственников осужденных и самих заключенных за дачу взятки.
Кроме того, отдел собственной безопасности управления провел восемь служебных проверок, по результатам которых 11 сотрудников получили выговоры.
Брянцам напомнили о том, что обо всех нарушениях со стороны сотрудников исправительных учреждений области можно сообщать по телефонам: (4832) 660-450, (4832)644-621,(4832) 679-730, (4832)679-731.
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ИСТОЧНИК KP.RU