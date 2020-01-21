Прокуратура потребовала отремонтировать разбитую дорогу в Суземке

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:02:03+03:00

Прокуратура добивается ремонта одной из дорог в Суземке Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На опасном участке есть колейность и ямочность

Изменить размер текста: A A

На разбитую дорогу по улице Брянской в Суземке пожаловался местный житель.

Прокурорская проверка подтвердила, что указанная территория не соответствует требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения». На участке трассы действительно есть колейность и ямочность.

– Прокурор внес главе администрации Суземского района представление об устранении нарушений, – добавили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Этот акт сейчас рассматривают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU