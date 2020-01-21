Прокуратура потребовала отремонтировать разбитую дорогу в Суземке
На опасном участке есть колейность и ямочность
Прокуратура добивается ремонта одной из дорог в СуземкеФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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На разбитую дорогу по улице Брянской в Суземке пожаловался местный житель.
Прокурорская проверка подтвердила, что указанная территория не соответствует требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения». На участке трассы действительно есть колейность и ямочность.
– Прокурор внес главе администрации Суземского района представление об устранении нарушений, – добавили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Этот акт сейчас рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU