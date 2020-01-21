Жительницу Клинцов на 11 лет отправили в колонию за убийство знакомого

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:23:58+03:00

Горожанка попыталась обжаловать приговор, но ей отказали

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40-летняя жительница Клинцов отправится в колонию за убийство своего знакомого.

Трагедия произошла во время застолья. Горожанка поругалась со своим гостем и ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина умер.

- Жительница Клинцов уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью с использованием ножа, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По предыдущему приговору ей предоставляли отсрочку из-за малолетних детей.

В связи с новым преступлением виновную по совокупности приговоров отправят в колонию общего режима на 11 лет.

Горожанка попыталась обжаловать решение суда, но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU