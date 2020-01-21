Соцсети: на Новом городке в Брянске насмерть сбили мужчину

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:28:28+03:00

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Информация о смертельном ДТП в Брянске появилась в группе «ЧП и ДТП Брянск» соцсети «ВКонтакте» около 14.30 21 января. Автор поста уточнил, что человека сбили на улице Почтовой в Бежицком районе. От полученных травм тот скончался.

На место происшествия выезжали полицейские и медики.

Официальной информации о дорожной аварии пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU