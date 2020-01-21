Соцсети: на Новом городке в Брянске насмерть сбили мужчину
Трагедия произошла в Бежицком районе
Фото: vk.com, группа «ЧП и ДТП Брянск»
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Информация о смертельном ДТП в Брянске появилась в группе «ЧП и ДТП Брянск» соцсети «ВКонтакте» около 14.30 21 января. Автор поста уточнил, что человека сбили на улице Почтовой в Бежицком районе. От полученных травм тот скончался.
На место происшествия выезжали полицейские и медики.
Официальной информации о дорожной аварии пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU