2020-01-21T15:28:28+03:00
Общество

Соцсети: на Новом городке в Брянске насмерть сбили мужчину

Трагедия произошла в Бежицком районе
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, группа «ЧП и ДТП Брянск»Фото: vk.com, группа «ЧП и ДТП Брянск»
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Информация о смертельном ДТП в Брянске появилась в группе «ЧП и ДТП Брянск» соцсети «ВКонтакте» около 14.30 21 января. Автор поста уточнил, что человека сбили на улице Почтовой в Бежицком районе. От полученных травм тот скончался.

На место происшествия выезжали полицейские и медики.

Официальной информации о дорожной аварии пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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