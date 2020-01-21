2020-01-21T14:24:48+03:00
Общество

Брянцев пригласили на вечер памяти Владимира Высоцкого

В этом году выдающемуся советскому поэту и барду исполнилось бы 82 года
Анна ЛЕВКИНА
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Вечер памяти Владимира Высоцкого проведут в областной библиотеке.Вечер памяти Владимира Высоцкого проведут в областной библиотеке.Фото: Елена РАКОВА
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82-ю годовщину со дня рождения выдающегося поэта и барда Владимира Высоцкого будут отмечать в субботу, 25 января.

В Брянске знаменательной дате посвятят литературно-музыкальный вечер под названием «Прерванный полет». Пройдет он в областной библиотеке имени Федора Тютчева.

Перед поклонниками Владимира Семеновича выступят лауреаты и дипломанты конкурсов авторской песни Владимир Корытин и Михаил Кузнецов. Еще одним гостем вечера станет Наталья Шестакова. Член Брянского областного литобъединения, дипломант международного литературного конкурса «Небесный город» прочтет стихи Высоцкого.

Начало мероприятия в 15.00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+

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ИСТОЧНИК KP.RU

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