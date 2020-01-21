Брянцев пригласили на вечер памяти Владимира Высоцкого
82-ю годовщину со дня рождения выдающегося поэта и барда Владимира Высоцкого будут отмечать в субботу, 25 января.
В Брянске знаменательной дате посвятят литературно-музыкальный вечер под названием «Прерванный полет». Пройдет он в областной библиотеке имени Федора Тютчева.
Перед поклонниками Владимира Семеновича выступят лауреаты и дипломанты конкурсов авторской песни Владимир Корытин и Михаил Кузнецов. Еще одним гостем вечера станет Наталья Шестакова. Член Брянского областного литобъединения, дипломант международного литературного конкурса «Небесный город» прочтет стихи Высоцкого.
Начало мероприятия в 15.00.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 12+
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ИСТОЧНИК KP.RU