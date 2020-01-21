2020-01-21T13:34:25+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили полтонны сомнительного мяса

Большую часть грузов изъяли у пассажиров поездов
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянскую область ввозили мясо без сопроводительных документов.В Брянскую область ввозили мясо без сопроводительных документов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Около 500 килограммов мяса неизвестного происхождения не пустили в Брянскую область за неделю – 13-20 января.

Продукты обнаружили у пассажиров поездов на железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка» при въезде в нашу страну.

– Указанные грузы везли граждане Украины и Молдавии без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора, – уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Никакой маркировки на них также не было. Кроме того, нарушались условия транспортировки продуктов.

Мясо специалисты ведомства изъяли из составов и вернули на сопредельную территорию. Их владельцев привлекли к административной ответственности.

Кстати, еще около 50 килограммов сомнительного мяса инспекторы перехватили в пунктах пропуска «Погар» и «Троебортное». На сей раз его перевозили в легковых автомобилях и пассажирских автобусах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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