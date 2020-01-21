Борис Пайкин: инициативы ЛДПР должно оценить новое правительство

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

16 января бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин был официально назначен председателем правительства России. Это произошло после того, как прежний кабинет министров во главе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым подал в отставку после заявления президента России Владимира Путина о необходимости изменений в Конституции страны во время послания Федеральному собранию. «Отставка прежнего правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева - это именно та мера, которая должна обеспечить реализацию предложений президента, изложенных в послании Федеральному Собранию РФ», - считает депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий в нижней палате парламента Брянскую область, Борис Пайкин. По его мнению, новый кабинет министров должен обеспечить достижение реальных целей Национальных проектов, обратить внимание на предложения и инициативы ЛДПР, направленные как раз на повышение благосостояния людей. «То есть должен быть диалог с парламентом, и новое правительство должно прислушиваться к мнению людей, которых мы здесь представляем», - отметил брянский парламентарий.

Во фракции ЛДПР в Госдуме решение о назначении нового премьер-министра Мишустина, предложенного президентом России, приняли в оживлённой дискуссии. «Честно скажу, что при обсуждении кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьера во фракции голоса разделились. Было предложение не голосовать за него, пока он не докажет правильность заданного им экономического курса. Но общим решением фракция решила поддержать на начальном этапе нового премьера. Как говорится, будем дальше оценивать его по реальным делам, а первый отчёт о деятельности правительства Мишустин представит Госдуме уже в апреле 2020. Тогда мы сможем дать качественные оценки деятельности нового правительства», - отметил брянский парламентарий Борис Пайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU