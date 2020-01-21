Через Брянск пройдет лыжный переход ВДВ в честь 75-летия Победы

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ. Стартует он 25 января в девяти российских городах. Общая протяженность маршрута составит почти 12 тысяч километров.

Всего гвардейцы-десантники посетят свыше 100 городов и населенных пунктов, включая Брянск. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества.

«Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего – Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова», – поясняется в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник, 21 января.

В действе поучаствуют девять команд от различных частей и соединений ВДВ. В составе каждой по 30 человек. Переход будет проходить комбинированным способом: на лыжах либо пешим порядком (в зависимости от наличия снега).

Добавим, что завершающей точкой перехода станет сбор команд в городе Наро-Фоминск.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU