Подробности ДТП под Ивановкой: водителя и пассажирку ВАЗа госпитализировали

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:28:23+03:00

Пострадавших из искореженной машины вызволяли с помощью спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

По предварительной информации, автомобилист за рулем отечественной легковушки выехал на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром 21 января на объездной дороге под Брянском. В автоаварии пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки.

-По предварительной информации, 71-летний автомобилист за рулем ВАЗа-21140 ехал со стороны автодороги Брянск-Дятьково в сторону трассы Орел-Смоленск, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в областной Госавтоинспекции. - Водитель выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с ГАЗ-3285 под управлением 59-летнего мужчины.

Водитель легковушки и его 72-летняя спутница получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU