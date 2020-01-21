Подробности ДТП под Ивановкой: водителя и пассажирку ВАЗа госпитализировали
Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром 21 января на объездной дороге под Брянском. В автоаварии пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки.
-По предварительной информации, 71-летний автомобилист за рулем ВАЗа-21140 ехал со стороны автодороги Брянск-Дятьково в сторону трассы Орел-Смоленск, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в областной Госавтоинспекции. - Водитель выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с ГАЗ-3285 под управлением 59-летнего мужчины.
Водитель легковушки и его 72-летняя спутница получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU