2020-01-21T12:18:28+03:00
Общество

В Брянске умер писатель и журналист Алексей Новицкий

Знаменитому земляку было 75 лет
Ольга УМАРОВА
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Фото: libryansk.ru.Фото: libryansk.ru.
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Ушел из жизни известный брянский писатель и журналист Алексей Новицкий. В субботу, 25 января, ему исполнилось бы 76 лет.

Алексей Яковлевич - заслуженный работник культуры РФ. Родился в городе Вичуга Ивановской области, и в детстве переехал с семьей в брянский поселок Суземка. Здесь в Великую Отечественную войну мама писателя Тамара Александровна была радисткой партизанской бригады.

В Суземке Алексей Новицкий окончил школу, потом были Бежицкое техническое училище и актерская студия в Таганрогском драмтеатре. После службы в танковых войсках пришел в Суземскую районную газету, где начался его путь от корреспондента до редактора.

Алексей Новицкий возглавлял газету «Брянский комсомолец», затем были «Брянский рабочий», «Брянские известия», «Брянский перекресток». Работал Алексей Яковлевич и в брянском выпуске «Комсомольской правды».

Литературное творчество Алексея Новицкого знакомо брянцам по циклу «Коммуналка» о представителях «творческой братии» Брянщины. Также Алексея Яковлевич является соавтором книг о земляках, погибших в Афганистане.

Редакция «Комсомольской правды» - Брянск» приносит глубокие соболезнования родным и близким Алексея Яковлевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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