На трассе под Брянском столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:42:17+03:00

По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

На месте автоаварии работают спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции

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На объездной дороге под Брянском произошло крупное ДТП. Около половины девятого утра 21 января у поселка Ивановка столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и микроавтобус Газель.

На место происшествия выехали: сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи, спасатели.

- В ДТП есть пострадавшие, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пожарно-спасательные подразделения вызволяли их из машины.

По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU