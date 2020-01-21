2020-01-21T11:42:17+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие

На месте автоаварии работают спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции
Мария Дедкова
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По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка.По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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На объездной дороге под Брянском произошло крупное ДТП. Около половины девятого утра 21 января у поселка Ивановка столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и микроавтобус Газель.

На место происшествия выехали: сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи, спасатели.

- В ДТП есть пострадавшие, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пожарно-спасательные подразделения вызволяли их из машины.

По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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