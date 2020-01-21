На трассе под Брянском столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие
На месте автоаварии работают спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции
По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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На объездной дороге под Брянском произошло крупное ДТП. Около половины девятого утра 21 января у поселка Ивановка столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и микроавтобус Газель.
На место происшествия выехали: сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи, спасатели.
- В ДТП есть пострадавшие, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пожарно-спасательные подразделения вызволяли их из машины.
По словам очевидцев, в районе автоаварии образовалась пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU