В Брянске иномарка сбила пешехода на «зебре»

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:42:46+03:00

У 64-летней пострадавшей ушибленная рана и перелом

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Дорожная авария произошла в Бежицком районе в понедельник, 20 января. В 18:25 вблизи дома №14 на улице Куйбышева автомобиль «Мерседес Бенц» сбил пешехода. В этот момент 64-летняя горожанка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

Пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали «ушибленную рану затылочной области, перелом наружного мыщелка левой большой берцовой кости». Назначив лечение, медики отпустили пенсионерку домой.

Допустивший наезд водитель (ему, кстати, 51 год) прошел медицинское освидетельствование, он трезв.

– По факту ДТП полицейские проводят проверку, – добавили в городском отделе ГИБДД. – Устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU