2020-01-21T11:42:46+03:00
Общество

В Брянске иномарка сбила пешехода на «зебре»

У 64-летней пострадавшей ушибленная рана и перелом
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: отдел ГИБДД УМВД России по городу БрянскуФото: отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску
Изменить размер текста:

Дорожная авария произошла в Бежицком районе в понедельник, 20 января. В 18:25 вблизи дома №14 на улице Куйбышева автомобиль «Мерседес Бенц» сбил пешехода. В этот момент 64-летняя горожанка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

Пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали «ушибленную рану затылочной области, перелом наружного мыщелка левой большой берцовой кости». Назначив лечение, медики отпустили пенсионерку домой.

Допустивший наезд водитель (ему, кстати, 51 год) прошел медицинское освидетельствование, он трезв.

– По факту ДТП полицейские проводят проверку, – добавили в городском отделе ГИБДД. – Устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подробности ДТП под Ивановкой: водителя и пассажирку ВАЗа госпитализировали
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
В Брянске умер писатель и журналист Алексей Новицкий
АО «Чистая планета» получила новую лицензию
На трассе под Брянском столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие
В Брянске иномарка сбила пешехода на «зебре»
Брянского депутата лишили мандата за незаконную госслужбу
В Брянске прокуратура проверит бар, где подавали кальян с живыми черепахами
В Брянске ищут 75-летнюю Тамару Срагович, пропавшую на Крещение
В Новозыбкове 83-летнюю пенсионерку обокрала «массажистка»
В Брянске преподавателя университета путей сообщения заподозрили в трех взятках
В Брянске стартует запись в новую школу на старом аэропорту
Пьяный брянец попытался угнать автомобиль, но врезался в забор
Законопроект брянского депутата об отмене НДФЛ перешел на рассмотрение в кабинете министров
Бар в Брянске обвинили в использовании живых черепах для кальяна
Пожилого брянца осудили за возбуждение ненависти в соцсети
Из калужского центра для диких животных украли 10 макак, привезенных из Брянска
Директора брянской агрофирмы оштрафовали за задержки зарплат
В России началась эксплуатация новых грузовых тепловозов ТМХ