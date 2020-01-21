Брянского депутата лишили мандата за незаконную госслужбу

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:12:16+03:00

Брянский депутат нарушил законодательство о противодействии коррупции и лишился мандата Фото: Иван ВИСЛОВ

Народный избранник в Злынке совмещал депутатство и госслужбу, а это недопустимо

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Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявила прокурорская проверка. Оказалось, что депутат Злынковского райсовета совмещал муниципальную должность и госслужбу (работал в отделе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону).

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал прекратить полномочия депутата досрочно. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области, его уже рассмотрели и удовлетворили полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU