Брянского депутата лишили мандата за незаконную госслужбу
Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявила прокурорская проверка. Оказалось, что депутат Злынковского райсовета совмещал муниципальную должность и госслужбу (работал в отделе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону).
Прокурор района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал прекратить полномочия депутата досрочно. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области, его уже рассмотрели и удовлетворили полностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU