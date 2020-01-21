В Брянске прокуратура проверит бар, где подавали кальян с живыми черепахами

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:38:59+03:00

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В брянский бар, где посетителям предлагали кальян с живыми черепахами, с проверкой нагрянет природоохранная прокуратура. Такое поручение дал прокурор Брянской области Александр Войтович вечером в понедельник, 20 января.

Результаты проверки станут известны до 1 февраля, пояснили корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, скандал с черепахами в кальяне разгорелся после публикации видео на странице бара в социальных сетях. Ролик с животными, оказавшимися в колбе с дымом, заинтересовал председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Буратова и региональной Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU