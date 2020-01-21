2020-01-21T10:44:57+03:00
Общество

В Брянске ищут 75-летнюю Тамару Срагович, пропавшую на Крещение

Пенсионерка пропала на территории Фокинского района
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт»Фото: vk.com, группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам пропавшей в Брянске пенсионерки. Тамаре Васильевне Саргович (Клочковой) 75 лет, пропала она на территории Фокинского района в воскресенье, 19 января.

Поисковики уточнили, что женщина нормального телосложения, ее рост 162 см, глаза серо-зеленые. Одета была в пуховик фисташкового цвета, темно-синие джинсы, короткие черные сапоги, берет.

Тамара Саргович могла потерять память, а потому нуждается в медицинской помощи.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, сообщать следует по телефонам: 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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