В Брянске ищут 75-летнюю Тамару Срагович, пропавшую на Крещение
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам пропавшей в Брянске пенсионерки. Тамаре Васильевне Саргович (Клочковой) 75 лет, пропала она на территории Фокинского района в воскресенье, 19 января.
Поисковики уточнили, что женщина нормального телосложения, ее рост 162 см, глаза серо-зеленые. Одета была в пуховик фисташкового цвета, темно-синие джинсы, короткие черные сапоги, берет.
Тамара Саргович могла потерять память, а потому нуждается в медицинской помощи.
Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, сообщать следует по телефонам: 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).
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ИСТОЧНИК KP.RU