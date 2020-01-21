В Новозыбкове 83-летнюю пенсионерку обокрала «массажистка»

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:13:22+03:00

После ухода гостьи хозяйка не досчиталась 7 тысяч рублей

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В Новозыбкове на серийную мошенницу нарвалась 83-летняя местная жительница. Как рассказали в областном УМВД, незнакомка пришла в дом пенсионерки и спросила, есть ли крупные денежные купюры – якобы необходимо переписать их номера.

Получив отказ, гостья начала расспрашивать бабушку о здоровье и предложила бесплатный массаж. Пожилая женщина согласилась, а позже, когда незнакомка ушла, не нашла денег в тайнике – около семи тысяч рублей.

- Эти средства пенсионерка держала под постельным бельем, - уточнили в полиции. – Они предназначались на текущие расходы.

Вскоре задержали подозреваемую - 32-летнюю жительницу хутора Величка, за плечами которой уже была не одна судимость. Женщина во всем призналась и вернула похищенное.

Деньги передали законной владелице, а на преступницу завели уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU