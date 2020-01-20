В Брянске преподавателя университета путей сообщения заподозрили в трех взятках

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:45:00+03:00

Правоохранители продолжают расследование и выясняют, не брала ли педагог деньги с других студентов. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске завели уголовное дело на преподавателя местного филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Педагога заподозрили в получении взятки.

Однако во время расследования правоохранители выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности, сообщают в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в мае и июне прошлого года, преподаватель получила от двух студентов 15 и 25 тысяч рублей за подготовку ВКР и успешную защиту на госэкзаменах.

Правоохранители продолжают расследование и выясняют, не брала ли педагог деньги с других студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU