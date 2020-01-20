Пьяный брянец попытался угнать автомобиль, но врезался в забор

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:54:49+03:00

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В Брянске неподалеку от дома №7 на улице Союзной пропал автомобиль. Владелец машины заявил об угоне.

На место выехали сотрудники охраны ОВО. Росгвардейцы быстро обнаружили угнанный автомобиль. Машина, за рулем которой сидел пьяный мужчина, врезалась в забор.

24-летнего злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

На брянца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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ИСТОЧНИК KP.RU