Пьяный брянец попытался угнать автомобиль, но врезался в забор
В Брянске неподалеку от дома №7 на улице Союзной пропал автомобиль. Владелец машины заявил об угоне.
На место выехали сотрудники охраны ОВО. Росгвардейцы быстро обнаружили угнанный автомобиль. Машина, за рулем которой сидел пьяный мужчина, врезалась в забор.
24-летнего злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
На брянца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
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ИСТОЧНИК KP.RU