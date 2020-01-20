Законопроект брянского депутата об отмене НДФЛ перешел на рассмотрение в кабинете министров

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:48:19+03:00

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В правительство России поступил проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты подоходного налога тех россиян, доход которых составляет ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Столь важный документ подготовили брянский депутат Госдумы Борис Пайкин совместно с коллегами по фракции ЛДПР.

Идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами уже поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих маленькую зарплату. Какие-то моменты нужны учесть, для это надо советоваться, думать. Может быть, это те, кто получает зарплату на уровне МРОТа», - заявила Валентина Матвиенко.

После последнего повышения минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составил 12,13 тысячи рублей. Депутаты от ЛДПР в своем законопроекте предлагают освободить от уплаты НДФЛ людей с зарплатой в размере двух МРОТ и меньше. «То есть граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 рублей, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, что будет стимулировать потребление в стране. Это позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц», - считает брянский парламентарий Борис Пайкин.

Борис Пайкин уточнил, что после отмены прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц в 2001 году, увеличение собираемости налога происходит в основном за счет менее обеспеченных граждан. «Это влечет за собой неуклонный рост разрыва в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения, а также ведет к росту социальной напряженности», - отметил депутат Госдумы Борис Пайкин. При этом данные Росстата свидетельствуют, что численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла, составив 18,6 миллиона человек. Собственно сам министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что подобную меру оценивает как «очень позитивную для экономики». По словам чиновника, она будет иметь позитивный эффект не только для благосостояния граждан, но и для экономики в целом.

Борис Пайкин указал на необходимость привлечения федеральных средств для возмещения выпадающих доходов регионов. «Конечно, бесплатно уже качество жизни граждан и их благосостояние не улучшить. Сегодня профицит бюджета по итогам 2019 года почти 2 триллиона и бюджет на следующий год запланирован с профицитом. Государство должно направить эти деньги именно на граждан. Деньги у государства есть, и мы будем бороться за реализацию наших предложений уже с новым правительством», - прокомментировал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU