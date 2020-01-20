2020-01-20T17:58:18+03:00
Общество

Бар в Брянске обвинили в использовании живых черепах для кальяна

Ролик с животными в колбе опубликовали в социальных сетях
Мария Дедкова
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Скриншот с видео instagram.com, lis_help_animalsСкриншот с видео instagram.com, lis_help_animals
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В Брянске бар обвинили в использовании живых черепах для кальяна. Ролик с животными, оказавшимися в колбе с дымом, опубликовали в социальных сетях зоозащитники.

По мнению представителей общественности, животных не должны содержать в подобных условиях. Видео вызвало резонанс.

После чего представители развлекательного заведения извинились. Работник бара пояснил, что это был спецзаказ для одного гостя. Он также отметил, что животные находились в отдельном сосуде с чистой водой.

Историей с черепахами заинтересовался Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Буратов. Он прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях:

- Как может прийти в голову заказать себе такое, я, честно говоря, не представляю. Я уже не говорю про гуманность и про то, каково там черепахам, но что за удовольствие «дымить» на двоих с плавающей в воде черепахой или ползающей змеей? Ума не приложу.

Представитель власти обратился в Управление Роспотребнадзора по Брянской области и потребовал провести проверку в баре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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