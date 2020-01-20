Бар в Брянске обвинили в использовании живых черепах для кальяна
В Брянске бар обвинили в использовании живых черепах для кальяна. Ролик с животными, оказавшимися в колбе с дымом, опубликовали в социальных сетях зоозащитники.
По мнению представителей общественности, животных не должны содержать в подобных условиях. Видео вызвало резонанс.
После чего представители развлекательного заведения извинились. Работник бара пояснил, что это был спецзаказ для одного гостя. Он также отметил, что животные находились в отдельном сосуде с чистой водой.
Историей с черепахами заинтересовался Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Буратов. Он прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях:
- Как может прийти в голову заказать себе такое, я, честно говоря, не представляю. Я уже не говорю про гуманность и про то, каково там черепахам, но что за удовольствие «дымить» на двоих с плавающей в воде черепахой или ползающей змеей? Ума не приложу.
Представитель власти обратился в Управление Роспотребнадзора по Брянской области и потребовал провести проверку в баре.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU