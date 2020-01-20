Пожилого брянца осудили за возбуждение ненависти в соцсети
Бежицкий райсуд города Брянска рассмотрел административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств». За содеянное ответил 55-летний местный житель.
В суде доказали, что горожанин на своей странице в социальной сети разместил тексты, направленные на возбуждение вражды, ненависти к группе лиц по национальному и религиозному признаку.
— Свою вину мужчина признал в полном объеме, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. — Решением суда его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU