Пожилого брянца осудили за возбуждение ненависти в соцсети

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:17:52+03:00

Брянец возбуждал ненависть по нацпризнаку постами в социальной сети Фото: Иван ВИСЛОВ

Виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей

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Бежицкий райсуд города Брянска рассмотрел административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств». За содеянное ответил 55-летний местный житель.

В суде доказали, что горожанин на своей странице в социальной сети разместил тексты, направленные на возбуждение вражды, ненависти к группе лиц по национальному и религиозному признаку.

— Свою вину мужчина признал в полном объеме, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. — Решением суда его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU