Из калужского центра для диких животных украли 10 макак, привезенных из Брянска
Из калужского центра реабилитации диких животных неизвестный украл 10 макак, которых привезли из Брянска.
Прокуратура соседней области завела уголовное дело. Ущерб, причиненный государству в лице Росприроднадзора, оценили почти в 250 тысяч рублей.
Правоохранители разыскивают предполагаемых преступников. За кражу обезьян злоумышленникам грозит до шести лет колонии.
Напомним, необычный груз обнаружили в одной из машин, которая пересекала брянскую границу. В ней в деревянных ящиках сидели 38 маленьких обезьянок. Ветеринарных документов на животных у перевозчика не оказалось. Детенышей яванских макак изъяли у нарушителя.
Макак-нелегалов привезли в брянский приют для бездомных животных. Почти месяц они провели там, а затем их направили в калужский центр.
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ИСТОЧНИК KP.RU