Из калужского центра для диких животных украли 10 макак, привезенных из Брянска

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:39:48+03:00

Ущерб, причиненный государству в лице Росприроднадзора, оценили почти в 250 тысяч рублей.Фото: vk.com, «Добрый Брянск»

Злоумышленникам грозит до шести лет колонии

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Из калужского центра реабилитации диких животных неизвестный украл 10 макак, которых привезли из Брянска.

Прокуратура соседней области завела уголовное дело. Ущерб, причиненный государству в лице Росприроднадзора, оценили почти в 250 тысяч рублей.

Правоохранители разыскивают предполагаемых преступников. За кражу обезьян злоумышленникам грозит до шести лет колонии.

Напомним, необычный груз обнаружили в одной из машин, которая пересекала брянскую границу. В ней в деревянных ящиках сидели 38 маленьких обезьянок. Ветеринарных документов на животных у перевозчика не оказалось. Детенышей яванских макак изъяли у нарушителя.

Макак-нелегалов привезли в брянский приют для бездомных животных. Почти месяц они провели там, а затем их направили в калужский центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU