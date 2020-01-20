Директора брянской агрофирмы оштрафовали за задержки зарплат
В прокуратуру Комаричского района обратились работники ООО «АгроКом». Они пожаловались на систематические задержки в выплате заработной платы на предприятии.
Проведенная проверка эту информацию подтвердила. Оказалось, что сроки в выплате зарплаты нарушались здесь на протяжении трех месяцев: с августа по октябрь прошлого года.
Прокурор района потребовал от руководителя агрофирмы устранить нарушение. Также его привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 25 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU