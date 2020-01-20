Директора брянской агрофирмы оштрафовали за задержки зарплат

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:32:20+03:00

На брянском сельхозпредприятии в срок не выплачивали заработную плату Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На сельхозпредприятии не выплачивали в срок заработную плату три месяца

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В прокуратуру Комаричского района обратились работники ООО «АгроКом». Они пожаловались на систематические задержки в выплате заработной платы на предприятии.

Проведенная проверка эту информацию подтвердила. Оказалось, что сроки в выплате зарплаты нарушались здесь на протяжении трех месяцев: с августа по октябрь прошлого года.

Прокурор района потребовал от руководителя агрофирмы устранить нарушение. Также его привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU