Газета «Къ спорту!» переродилась в «Брянских известиях»

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:59:44+03:00

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17 января в составе «Брянских известий» впервые вышла специальная вкладка «Спортивная неделя». Это возрожденная версия газеты «Къ спорту!», которая прекратила свое существование в конце прошлого года.

«Спортивная неделя» сохранила верстку, содержание, основные темы и свой творческий коллектив.

Добавим, что газета «Къ спорту!» издавалась почти 19 лет. За это время вышло свыше 1650 номеров, в которых рассказывалось о важнейших событиях брянского спорта. К примеру, освещался кубок и чемпионат Брянской области по футболу, а также региональные соревнования по волейболу. Кроме того, читатели могли узнать результаты первенств России, в которых участвуют брянские команды, следить за командой «Динамо-Брянск», завершившей 2019 год на первой строке турнирной таблицы в первенстве ПФЛ.

Еженедельник «Брянские известия» реализуют по подписке, через киоски «Брянсксоюзпечати» и частных распространителей. Выходит он по пятницам.

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ИСТОЧНИК KP.RU