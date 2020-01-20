В Брянской области будут судить белоруса за контрабанду анаболиков
В Брянской области под суд пойдет гражданин Беларуси. Его подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ.
По версии следствия, в начале января прошлого года 34-летний иностранец отправил посылку почти с 600 граммами анаболиков. Запрещенный сверток изъяли полицейские в Володарском районе Брянска, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Через две недели автомобиль подозреваемого остановили в Злынковском районе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Под обшивкой салона машины правоохранители обнаружили 7,7 килограмма анаболиков.
Задержанному предъявили обвинение. Уголовное дело белоруса отправили в Злынковский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU