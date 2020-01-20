Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 21 января
В Брянской области ожидают ухудшение погоды 21 января. По данным Гидрометцентра, 21 января будет облачно с прояснениями.
Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Автомобилистов предупредили, что возможна гололедица.
Ветер будет дуть западный со скоростью до 13 метров в секунду, а местами возможны порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от пяти мороза до нуля. А днем - от минус двух до трех градусов тепла.
В Управлении автомобильных дорог Брянской области напомнили, что при возникновении ЧС на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.
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ИСТОЧНИК KP.RU