Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 21 января

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:11:02+03:00

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В Брянской области ожидают ухудшение погоды 21 января. По данным Гидрометцентра, 21 января будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Автомобилистов предупредили, что возможна гололедица.

Ветер будет дуть западный со скоростью до 13 метров в секунду, а местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от пяти мороза до нуля. А днем - от минус двух до трех градусов тепла.

В Управлении автомобильных дорог Брянской области напомнили, что при возникновении ЧС на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

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ИСТОЧНИК KP.RU