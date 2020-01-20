В Брянской области ищут пропавшую Наталью Сазонову
В Навлинском районе ищут пропавшую Наталью Сазонову. Помощи в поисках попросили родственники в социальных сетях.
По словам близких, у Натальи Сазоновой случаются потери памяти - она забывает, где живет.
Женщина ушла из дома около девяти часов утра 15 января. Примерно через час ее видели на железнодорожной станции. Но больше новостей о ней нет.
Приметы пропавшей: на вид 50-55 лет, рост 165-167 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, серые глаза, прямой нос, тонкие губы.
Особые приметы: поперечный шрам на лбу и переносице длиной 3-4 сантиметра, на спине между лопатками - шрам от ножевого ранения.
Пропавшая была одета в серое пальто с капюшоном, оранжевую вязанную шапку, зимние черные сапоги, цветные вязанные гамаши, голубой свитер, синюю безрукавку.
Фото: vk.com, Елена Сиротинина-Соловьева
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ИСТОЧНИК KP.RU