В Брянской области ищут пропавшую Наталью Сазонову

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:49:21+03:00

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В Навлинском районе ищут пропавшую Наталью Сазонову. Помощи в поисках попросили родственники в социальных сетях.

По словам близких, у Натальи Сазоновой случаются потери памяти - она забывает, где живет.

Женщина ушла из дома около девяти часов утра 15 января. Примерно через час ее видели на железнодорожной станции. Но больше новостей о ней нет.

Приметы пропавшей: на вид 50-55 лет, рост 165-167 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, серые глаза, прямой нос, тонкие губы.

Особые приметы: поперечный шрам на лбу и переносице длиной 3-4 сантиметра, на спине между лопатками - шрам от ножевого ранения.

Пропавшая была одета в серое пальто с капюшоном, оранжевую вязанную шапку, зимние черные сапоги, цветные вязанные гамаши, голубой свитер, синюю безрукавку.

Фото: vk.com, Елена Сиротинина-Соловьева

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ИСТОЧНИК KP.RU