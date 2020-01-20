За неделю брянцы «подарили» мошенникам 2 миллиона рублей
На Брянщине после новогодних праздников активизировались телефонные и сетевые мошенники. За неделю им удалось выманить у жителей региона почти два миллиона рублей, сообщают в областном УМВД.
Потерпевшими стали 25 человек. В большинстве случаев аферисты представлялись сотрудниками банков. Полиция напоминает: все операции с банковскими картами и счетами по телефону не выполняют. И уж тем более нельзя сообщать собеседнику данные карты.
- Чтобы разобраться в том или ином вопросе, нужно лично прийти в отделение банка с документами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Таким способом со счетов 18 потерпевших пропали 1 783 300 рублей.
Представляются мошенники и дальними родственниками, которым якобы срочно нужно денежная помощь. К примеру, 42-летняя жительница Володарского района Брянска без лишних расспросов перевела на указанный счет 30 000 рублей. О том, что ее обманули, жительница областного центра узнала позже.
Всего брянцы пополнили кошельки преступников на 1 935 000 рублей. По всем случаям решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU