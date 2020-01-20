«Дом.ru Бизнес» и Яндекс помогут клиентам оператора с запуском рекламных кампаний

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:22:36+03:00

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» в партнерстве с Яндекс запускает акцию, по которой компании и индивидуальные предприниматели получат бонус – 4500 рублей на контекстное продвижение товаров или услуг в интернете через «Яндекс.Директ» и бесплатную настройку рекламной кампании специалистами Яндекса.

Промокод на бонус «Дом.ru Бизнес» выдает корпоративным клиентам при подключении одной или несколько цифровых услуг (облачная телефония, Wi-Fi, видеонаблюдение) с суммарной абонентской платой не менее 1500 руб. Еще 1500 руб. нужно внести на личный счет в сервисе «Яндекс.Директ» – это обязательный минимальный платеж для активации кода. В итоге клиент может запустить рекламную кампанию с общим бюджетом от 6000 рублей.

Дополнительное условие – участвовать в акции могут только компании или предприниматели, которые в течение последних 12 месяцев не рекламировались через «Директ» или вообще никогда не пользовались этим инструментом.

Для эффективного запуска первой рекламной кампании участники могут воспользоваться бесплатной помощью от Яндекса. Специалисты подготовят объявления с учётом специфики бизнеса и настроят счётчик «Яндекс.Метрики» для накопления данных и оценки статистики. «Яндекс.Директ» – сервис для размещения контекстной рекламы на Яндексе и на сайтах-партнерах его рекламной сети. Контекстная реклама помогает увеличить продажи и привлечь новых клиентов. Директ показывает объявления только пользователям, которые интересны вашему бизнесу и заинтересованы в ваших товарах или услугах.

Подробные условия акции и инструкции по активации кода размещены на сайте Совместная акция Яндекс.Директа и Дом.ru Бизнес.

«Дом.ru Бизнес» создает удобную среду для ведения бизнеса, помогает предпринимателям развивать свою компанию и экономить на повседневных расходах. Совместный проект с Яндекс дает возможность корпоративным клиентам протестировать такой инструмент продвижения, как контекстная реклама, и выйти на новый уровень. Оператор планирует развитие проектов с привлечением надежных партнеров в различных отраслях бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU