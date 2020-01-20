2020-01-20T13:35:49+03:00
Общество

Межрегиональные Проскуринские чтения вернутся на Брянщину

Мероприятие пройдет на малой родине писателя, в поселке Косицы Севского района
Анна ЛЕВКИНА
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Восьмые по счету Межрегиональные Проскуринские чтения пройдут на родине писателяВосьмые по счету Межрегиональные Проскуринские чтения пройдут на родине писателяФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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22 января талантливому русскому писателю, поэту и общественному деятелю Петру Проскурину исполнится 92 года со дня рождения. Традиционно в этот день организуют межрегиональные Проскуринские чтения. В 2020-м местом их проведения станет родина писателя - поселок Косицы Севского района. Мероприятие начнется в 11.00 в местной библиотеке.

Гости чтений подготовят доклады, сообщения, статьи и выступления. Также участники затронут тему природы в творчестве писателя, связь семьи Проскуриных и театра в Орле, публикаций, статей и воспоминаний о Петре Проскурине. Кроме того, посвященную писателю экспозицию представит севский краеведческий музей.

— В программе чтений запланировали посещение музея Липницкой средней школы, экскурсия в подворье Петра Проскурина, возложение цветов к месту захоронения его матери и брата, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что начались Проскуринские чтения в 2013 году в Брянске. В последующие годы они проводились в Севске, Орле, Твери, Хабаровске и Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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