В Брянске на проспекте Московском ограничат стоянку
Соответствующие знаки уже установили возле дома №90
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В Брянске на проспекте Московском ограничат парковку. Соответствующие знаки уже установили возле дома №90, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Оставить автомобиль нельзя будет на улице Новозыбковской сразу после поворота с Московского
В этом районе будет работать эвакуатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU