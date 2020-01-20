В Брянске на проспекте Московском ограничат стоянку

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:30:14+03:00

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В Брянске на проспекте Московском ограничат парковку. Соответствующие знаки уже установили возле дома №90, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Оставить автомобиль нельзя будет на улице Новозыбковской сразу после поворота с Московского

В этом районе будет работать эвакуатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU