2020-01-20T13:14:32+03:00
Политика

Брянские либерал-демократы на Крещение окунулись в купели

Активисты Брянского регионального отделения ЛДПР приняли активное участие в крещенских купаниях
Мария Иванова
Поделиться:
Активисты ЛДПР приняли участие в крещенских купанияхАктивисты ЛДПР приняли участие в крещенских купаниях
Изменить размер текста:

В праздник Крещения десятки активистов партии в областном центре окунулись в воды Десны на городском пляже напротив железнодорожного вокзала «Брянск-I». Иордань оборудовали сотрудники регионального управления МЧС. Для горожан были приготовлены теплые палатки для переодевания. Согреться после купания можно было у костра. Крещенские купели работали во всех районах Брянской области с участием активистов Брянского регионального отделения ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Брянских автомобилистов предупредили о гололедице 21 января
В Брянской области ищут пропавшую Наталью Сазонову
За неделю брянцы «подарили» мошенникам 2 миллиона рублей
В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
«Дом.ru Бизнес» и Яндекс помогут клиентам оператора с запуском рекламных кампаний
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Межрегиональные Проскуринские чтения вернутся на Брянщину
В Брянске на проспекте Московском ограничат стоянку
Брянские либерал-демократы на Крещение окунулись в купели
В Клинцах в ДТП на улице Октябрьской пострадали два человека
В Брянске осудят торговца спайсом через «закладки»
В Брянске умерла еще одна пострадавшая в ДТП возле «Аэропарка»
В Брянске нашли кладбище новогодних елок
В прошлом году на дорогах Брянска погибло 12 человек
Брянскую пенсионерку признали инвалидом после обращения к президенту
Брянский пенсионер поранил губу, упав в автобусе
В Брянске арестовали предполагаемого виновника смертельного ДТП у «Аэропарка»