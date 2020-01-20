Брянские либерал-демократы на Крещение окунулись в купели

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:14:32+03:00

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В праздник Крещения десятки активистов партии в областном центре окунулись в воды Десны на городском пляже напротив железнодорожного вокзала «Брянск-I». Иордань оборудовали сотрудники регионального управления МЧС. Для горожан были приготовлены теплые палатки для переодевания. Согреться после купания можно было у костра. Крещенские купели работали во всех районах Брянской области с участием активистов Брянского регионального отделения ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU