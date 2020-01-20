2020-01-20T12:26:32+03:00
Общество

В Брянске умерла еще одна пострадавшая в ДТП возле «Аэропарка»

Делом занялись следователи УМВД
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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Жертвой страшной аварии на Объездной в Брянске стал еще один человек. В больнице умерла 39-летняя женщина, рассказали в областном УМВД.

По версии следствия, трагедия произошла 17 января, в начале первого часа ночи, возле дома № 30.

- Водитель «Тойоты Камри» - 19-летний парень - ехал с большим превышением скорости, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду Октавиа».

Мы уже писали, что на месте погиб 26-летний пассажир «Шкоды». Еще одну 39-летнюю пассажирку данной иномарки госпитализировали. В больницу также попал 32-летний водитель «Шкоды». Однако спасти 39-летнюю женщину врачам не удалось.

Уголовное дело по факту ДТП расследуют следователи УМВД. Юному гонщику грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение, уточнили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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