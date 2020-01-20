В прошлом году на дорогах Брянска погибло 12 человек
В 2019 году на дорогах Брянска произошло 183 ДТП. В них погибли 12 человек и пострадали 180 пешеходов, сообщает ОГИБДД УМВД России по Брянску. В 31 автоаварии получили различные травмы дети.
Как уточнили в Госавтоинспекции, стало больше ДТП, которые произошли по вине пешеходов. При этом на 26,6% сократилось количество аварий с участием пьяных представителей данной категории.
С начала года в Брянске зарегистрировали восемь ДТП с участием пешеходов, в которых восемь человек пострадали.
А с 20 по 26 января в областном центре пройдут ежедневные профилактические рейды «Пешеход».
- Полицейские в усиленном режиме будут следить за тем, нет ли нарушений среди пеших участников дорожного движения, - рассказали в ОГИБДД. – Водители также не останутся без внимания сотрудников ДПС, в том числе и «скрытых нарядов».
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ИСТОЧНИК KP.RU