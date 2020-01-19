Больше 1,7 тысячи брянцев искупались на Крещение

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:43:40+03:00

Самой популярной купелью в городе стал пляж у железнодорожного вокзала

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К 11.00 19 января в Брянске в купели окунулись больше 1,7 тысячи человек.Об этом сообщили в отделе единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам ГОЗНТЧС города.

Самым посещаемым местом погружения стал пляж у железнодорожного вокзала. Его посетили 703 человека. 470 горожан выбрали купель на озере Мутном. 201 человек окунулись на озере ГРЭС в Белых Берегах. 380 брянцев выбрали иордань у «Бристоли».

Возле купелей оборудовали палатки для переодевания. Здесь дают горячий чай.

Безопасность купающихся обеспечивают полиция, медики, спасателей.

По информации управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска, на данный момент ЧП не произошло.

Напомним, массовые купания продлятся до 24.00 19 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU